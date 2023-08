Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













E’ l’oggetto di una mozione presenta dal Consigliere comunale del Gruppo Modena Sociale Beatrice De Maio.'Una mozione – spiega – che parte da diverse richieste che mi sono pervenute da residenti della zona. L’obiettivo è garantire migliori condizioni vivibilità e sicurezza sia per chi lavora sia per chi vive in una area e in una via del centro storico particolarmente congestionata anche solo per transito e sosta degli autoveicoli. E’ chiaro che la pedonalizzazione dovrebbe garantire i diritti già acquisiti dai residenti e dai titolari delle attività commerciali ma allo stesso tempo fornire a loro e a chi è diretto in centro storico opportunità per aumentare l’utilizzo di mobilità alternativa all’auto privata, e sostenibile'.'Crediamo che una proposta di questo tipo vada tra l’altro nella direzione già intrapresa per alcune aree del centro storico, come ad esempio il tratto dell’adiacente Corso Canalchiaro al quale la via dei Servi pedonalizzata si congiungerebbe. Dal confronto con i cittadini potrebbe emergere anche la possibilità di pedonalizzare la via solo in determinate fasce orarie o giorni della settimana. Importante è dare un segnale di attenzione ed azione per affrontare, con equilibrio, un problema di congestione, di sicurezza e di impatto, anche acustico, che diventa sempre più insostenibile per chi vive e lavora in centro storico'.