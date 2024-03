Pelloni: 'Cultura, Modena è diventata fanalino di coda in Regione'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Modena, al di là delle nuove realizzazioni urbanistiche e delle riqualificazioni di spazi centrali come l’ex Sant’Agostino (attesa da decenni), ha tutte le caratteristiche per rappresentare un centro culturale di altissimo livello per la sua storia stratificata, che va dalla Modena Roma a quella Ducale, per l’eccellenza dei suoi cittadini più illustri, da Luciano Pavarotti a Enzo Ferrari, e per la disponibilità di spazi adatti a ospitare grandi eventi musicali – continua Pelloni –.

Purtroppo, questa ricchezza non è stata messa a frutto negli ultimi dieci anni e il paragone con quello che è accaduto in province vicine come Ferrara o Reggio Emilia ha mostrato in modo palese tutte le lacune della politica locale, evidentemente non debitamente supportata dalla Regione'.



'Non basta continuare a vivere di rendita sui tre giorni di Festival della Filosofia, giunto ormai alla 23esima edizione, o sul concerto di 7 anni fa realizzato in un Parco Ferrari da allora mai più valorizzato. Mentre a Ferrara approdavano Banksy e Ligabue, mentre Bruce Springsteen saliva sul palco del Parco Urbano Giorgio Bassani, mentre a Reggio Emilia 50mila persone applaudivano nell’Arena di Campovolo gli artisti che si esibivano per gli alluvionati della Romagna, a Modena ci si limitava a distribuire fondi a pioggia alle associazioni culturali, confondendo il concetto di cultura diffusa con quello di cultura dispersa – chiude Pelloni –. La candidatura a sindaco di Massimo Mezzetti, ex Assessore regionale alla Cultura e presidente del Consiglio di indirizzo di Ago, rischia di innestarsi in continuità con questo percorso. In discussione non è la preparazione culturale del candidato Sindaco, ma la capacità di far germogliare una politica culturale, in sinergia con la Regione, che riposizioni finalmente Modena nella posizione che merita'.