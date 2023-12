Pelloni si presenta in Rete civica: 'Riparto dalle origini'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

lascia la Lega per entrare a far parte della compagine del gruppo consigliare di Rete Civica.La tessera ufficiale dell’Associazione viene consegnata a Pelloni dal Presidente di Rete Civica, Alecs Bianchi che così commenta: 'Accolgo volentieri Pelloni nel nostro gruppo ed è un piacere averlo con noi. La sua esperienza da sindaco è stata un’esperienza importante e noi ci basiamo molto sul vissuto di ognuno a livello territoriale perché è un modo importante per approcciare la politica e fare in modo che le realtà civiche sui territori abbiano voce'.'Per noi oggi è una giornata importante.

Con Pelloni abbiano condiviso questi tre anni e mezzo di attività in Consiglio Regionale durante i quali abbiamo potuto capire che le modalità di approccio alle problematiche territoriali sono molto simili, con un atteggiamento da sindaci, quali entrambi siamo stati, molto pratiche e poco ideologiche. Essere in due da ora in poi ci consentirà di rispondere a molte più richieste provenienti dai territori ed essere più incisivi'.



'Riparto dalle origini. Il minimo comune denominatore delle mie esperienze passate è sempre stato quello di rispondere ai bisogni concreti delle persone e del territorio. L’esperienza di questi ultimi anni è stata un’opportunità di crescita ma gli elettori hanno sempre ragione e credo sia una necessità impellente oggi e sempre di più, mettere le persone davanti ai simboli, le cose concrete davanti alle ideologie. Voglio tornare, come ho fatto da sindaco, a discutere anche con parti politiche diverse, ma di bene comune e di fatti, a occuparmi di buon governo e buone pratiche amministrative' - chiude Pelloni.