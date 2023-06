Percorsi natura devastati, lavori fatti e spazzati via anche da piena piccola

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il tratto da Spilamberto a Vignola è in numerosi punti devastato ed impraticabile, sia in sponda destra sia in sponda sinistra. I ciclisti rinunciano ad avanzare o caricano la bici sulle spalle e scelgono a pieni percorsi alternativi più esterni, altri rinunciano e invertono la marcia.Ciò che fa pensare oltre che impressionare è che i tratti di percorso natura devastati e spazzati via dalla piena si registrano soprattutto nella parte pedemontana del Panaro nel comune di Spilamberto dove nemmeno un anno fa avevamo documentato importanti ed imponenti lavori di risagomatura dell'alveo e dei sedimenti presenti, orientati proprio a limitare l'erosione del fiume. Lavori di fatto spazzati via dalla prima, seppur piccola, piena, del 17 maggio, insieme alle centinaia di migliaia di euro utilizzati per realizzarli.