Pfizer al Parlamento Ue: 'Nessun test sui vaccini per stop a contagi'

Il vaccino Pfizer non è stato testato per bloccare la trasmettibilità del Covid... non c’era tempo. Lo ha detto lunedì scorso, al Parlamento europeo, la responsabile commerciale di Pfizer Janine Small. La dottoressa è stata audita sul tema della presunta trattativa riservata tra Albert Bourla e Ursula von der Leyen legata ai famosi sms dei quali, peraltro, la Small ha negato la esistenza.La richiesta sul tema dei test per lo stop ai contagi è arrivata dall’eurodeputato olandese Rob Roos, vicepresidente del gruppo a cui aderisce anche Fratelli d’italia, il quale ha chiesto se il vaccino Pfizer è stato testato circa la sua capacità di bloccare la trasmettibilità del virus prima di essere immesso sul mercato.Netta la risposta di Small. 'Se sapevamo della efficienza del blocco del contagio prima dell'ingresso sul mercato del vaccino... No... Dovevamo muoverci molto velocemente...'Ricordiamo la famosa frase di Mario Draghi di un anno fa. 'L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente: non ti vaccini, ti ammali e muori. Oppure, fai morire: non ti vaccini, contagi, lui o lei muore'.Ora, invece, è ufficiale che già prima dell'ingresso del vaccino nei mercati la casa produttrice non aveva fatto alcun test sulla capacità del farmaco di bloccare la catena dei contagi.