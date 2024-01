Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Non dimentichiamo, inoltre, che il livello di democrazia presente oggi in Russia è molto scarso come dimostra purtroppo la fine che fanno gli oppositori al regime russo che, di fatto, tiene in scacco gli stessi cittadini russi.Se l'Ucraina dovesse cadere altri Stati Europei potrebbero finire sotto attacco del regime Russo e questo deve essere evitato proprio non lasciano solo il popolo Ucraino che sta combattendo per la libertà di tutti.Noi siamo e saremo sempre dalla loro parte, dalla parte del mondo libero contro le ideologie e contro le dittature'Alberto BosiCapogruppo Alternativa Popolare