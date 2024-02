Più verde pubblico senza moschea all'ex pro-latte: ciò che ha sempre sostenuto il M5S

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Con soddisfazione accogliamo questa notizia, consapevoli, però, della necessità di esaminare attentamente e di approfondire meglio le implicazioni di tale cambiamento'.Così il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle a commento del nuovo piano presentato da CPC e illustrato oggi dalla giunta comunale. Piano che sostituisce quello presentato e approvato nel 2022 dal Consiglio Comunale (ad esclusione del Movimento 5 stelle) e che se da un lato conferma il piano di sviluppo industriale ed urbanistico dell'azienda, rivede radicalmente il futuro dell'area dell'ex pro-latte. Non più individuata come area in cui trasferire la moschea.

'Tuttavia - specifica il gruppo consiliare in una nota - riteniamo importante evidenziare alcune considerazioni. Innanzitutto, notiamo che la decisione odierna conferma come le nostre posizioni siano sempre state corrette, infatti la Giunta e l'intero Consiglio Comunale, ad eccezione del Movimento 5 Stelle hanno sempre espresso posizioni diverse.



Nel giugno del 2022, il Consiglio Comunale aveva approvato, con il sostegno unanime di tutti i gruppi (compreso il centro-destra), tranne il M5S, il Protocollo d'intesa che ha poi condotto all'accordo procedimentale oggi completamente rivisto. Oggi, il rinnegare quell'accordo, votato da tutti tranne noi, sembra indicare che coloro che non lo hanno sostenuto all'epoca, ovvero il solo Movimento 5 Stelle, avevano visto giusto. Questo dovrebbe essere un invito alla riflessione sul fatto che la nostra opposizione non è basata su ideologie astruse, ma su una valutazione ponderata della situazione e su una visione corretta.



Inoltre, sottolineiamo che l'area Ex Pro Latte non era l'unico luogo in città idoneo a ospitare il Centro Islamico; esistevano alternative. Nonostante le nostre dichiarazioni pubbliche in tal senso, siamo stati oggetto di critiche e financo assurde accuse di 'razzismo'. Oggi, le circostanze dimostrano che avevamo avuto l’approccio corretto fin dall'inizio. Riteniamo che questo debba essere riconosciuto come un merito per la nostra costante coerenza di posizione.



Vorremmo ricordare che abbiamo presentato recentemente un'interrogazione in cui chiedevamo se, alla luce delle modifiche al piano di espansione della CPC, si potesse riesaminare la decisione di trasferire la sede del Centro Culturale Islamico. La risposta ricevuta all'epoca non era esaustiva, ma l'attuale sviluppo dimostra come la nostra interrogazione fosse centrata e giustificata.



Noi ribadiamo che i cittadini della Sacca meritano che l'area in questione sia tutta destinata a verde pubblico e, ove le norme lo consentano, continueremo in questa battaglia. Allo stesso modo continueremo la battaglia per modificare il progetto di ampliamento del Polo Conad, in modo da garantire che il parcheggio prospiciente gli orti urbani sia destinato totalmente ad area verde e che siano trovate soluzioni per assicurare ai residenti le dovute protezioni sul piano dell'impatto acustico e ambientale.



Nel frattempo siamo certamente soddisfatti che l'area destinata a verde pubblico venga notevolmente ampliata. E' quanto abbiamo sempre sostenuto, in isolata, spesso sbeffeggiata, solitudine.



Infine, riflettiamo sul tema più ampio delle battaglie politiche. Mantenere una posizione coerente a difesa dei cittadini e dei loro bisogni è parte integrante della nostra visione politica. Siamo al servizio dei cittadini, studiamo attentamente le questioni, elaboriamo soluzioni e affrontiamo le battaglie con convinzione e determinazione senza mai uscire dal confronto tecnico e politico con tutte le parti in causa, cittadini ed istituzioni.



Nonostante possa non esserci riconoscimento da parte di altre forze politiche, ciò non ci preoccupa. Per noi, la politica è un servizio ai cittadini, e siamo onorati di aver combattuto, e di continuare a combattere, questa battaglia al fianco dei cittadini della Sacca e dei Comitati. Continueremo a perseguire questa missione con impegno e dedizione' - concludono i Consiglieri del M5S Modena - Giovanni Silingardi - Andrea Giordani - Enrica Manenti - Barbara Moretti