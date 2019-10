In cortile e in casa piantagione ed essicatoio di cannabis: padre e figlio denunciati

Modena

La Polizia adenuncia in stato di liberta' due cittadini italiani, padre e figlio, per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. In un appezzamento di terra delimitato da un telo oscurante verde, all'interno di un cortile condominiale in zona Madonnina, i due avevano coltivato diverse piantine di cannabis.Al momento del controllo sono spuntati sette arbusti e 14 fori sul terreno, riconducibili ad altrettante piante, probabilmente estirpate da pochi giorni. Gli agenti hanno approfondito gli accertamenti una volta appreso che la proprieta' dell'area era dei due: in una stanza, all'interno dell'abitazione, avevano creato una struttura di bastoni sorretti da cavalletti di legno per l'essicazione.C'erano attaccati, in tutto, 117 rami di cannabis, per un peso totale di 16 chili. È spuntata anche una busta con 172 semi di canapa sativa 'Kompolti'.