Piantedosi a Modena: 100 nuovi agenti ma nulla di nuovo su questura in fascia A

, oggi a Modena dove ha presenziato al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto Alessandra Camporota nella sede di rappresentanza della Prefettura.Nessun certezza invece sulla elevazione della questura in fascia A. Tecnicamente coi 100 nuovi agenti si raggiungerà numericamente una pianta adeguata per il salto in fasca A, ma ancora non è stata data nessuna garanzia sul passaggio formale e se ne riparlerà nel 2024.Il ministro ha poi ammesso il problema legato alla presenza di minori stranieri non accompagnati e ha detto di stare studiando insieme a tutto il Governo nuove forme di integrazione e accoglienza.Al sindacoal termine dell'incontro è stato chiesto se era soddisfatto. La risposta è stata laconica: 'Sul mantenimento dei rapporti istituzionali e personali sì'.Sui temi nazionali il ministro ha poi affrontato il nodo dell'addio al Reddito di cittadinanza. 'Penso che il primo giorno delle paventate turbolenze sia stato molto eloquente. Ma credo sia responsabilità di tutti non soffiare sul fuoco e non fare professione di diffondere iniziative che col provvedimento non c'entrano nulla'. 'Faccio professione di ottimismo e quindi direi di no, che non ci saranno tensioni sociali - continua il ministro - ma il Governo non è privo di attenzione verso le marginalità economiche e sociali presenti, così come sulle ricadute della sospensione dell'erogazione. Questa non è una misura solo repressiva, ma un voler credere in altri strumenti'.Soddisfatto comunque il centrodestra modenese.



'Le parole del Ministro non ci sorprendono e, anzi, confermano ciò che sostenevamo in tempi non sospetti, ovvero che questo Governo riserva grande sensibilità al tema sicurezza. 100 agenti in arrivo entro la fine del 2023 e l’innalzamento della fascia della questura in fascia A entro in 2024 - afferma il presidente cittadino Fdi Luca Negrini -. Le polemiche propagandistiche e sterili messe in campo dalla sinistra in questi mesi, volte a raccontare che a Roma non ci si occupasse di Modena perché governata da un diverso colore politico, si sciolgono come neve al sole. Il Governo Meloni ha ascoltato le esigenze del territorio dando risposte concrete ai modenesi, risposte mai arrivate dai governi di sinistra tanto elogiati dagli esponenti dell’Amministrazione ma che, in realtà, sui fatti poco o niente hanno prodotto in tanti anni in termini di sostegno per la nostra città per contrastare le attività irregolari presenti in città.

Oggi ancora con più forza invitiamo Muzzarelli a smetterla con il gioco dello scarica barile. Il re è nudo. Il sindaco si dimetta da assessore alla sicurezza, ne nomini uno valido e capace e chieda scusa per gli attacchi ideologici privi di significato alcuno riservati in questi mesi al Governo Meloni nel tentativo oggi più che mai fallito di nascondersi dietro a un dito'.

Sul tema è intervenuto anche Ferdinando Pulitanó, presidente provinciale di Fratelli d’Italia: 'Siamo particolarmente soddisfatti dell’annuncio fatto dal Ministro dell’Interno Piantedosi circa l’intenzione del Governo di innalzare la Questura di Modena in fascia A, a dimostrazione che quanto Fratelli d’Italia Modena aveva anticipato nei mesi scorsi corrispondeva al vero. Al contrario del passato fatto di annunci e poco altro, la sicurezza dei modenesi viene posta al centro dell’azione del Governo Meloni. Come chiediamo da anni, adesso l’Amministrazione smetta di utilizzare Modena come terreno di scontro politico e faccia veramente la sua parte ed eviti di continuare a percorrere la strada che ha portato Modena ad essere nei primi posti delle classifiche dell’indice di criminalità. E questa situazione ha un responsabile ben chiaro individuabile nel Partito Democratico modenese che per troppo tempo ha taciuto, preferendo non guardare ciò che avveniva in città e riducendo le richieste dei cittadini di avere più sicurezza e meno sacche di degrado a semplici percezioni'.