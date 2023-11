Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Lo ha detto, a margine del convegno 'Sicurezza e sviluppo: quali prospettive per il futuro del Paese' a Modena, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Quello dei 'minori stranieri non accompagnati è stato un problema nel problema negli arrivi che abbiamo avuto in maniera molto intensa soprattutto nell'estate scorsa'. Su questi giovani, ha concluso 'abbiamo messo in campo una serie di iniziative con la difficoltà che ci veniva dal numero di arrivi che non ci consentiva di fare una programmazione per gli interventi da mettere in campo'.