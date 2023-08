Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Su questura in fascia A, 'il ministro è costretto ad assumere un mezzo impegno, perché sospinto dalle forti pressioni territoriali, insieme alla federazione del Pd di Modena che ho più volte rappresentato anche in Parlamento, e che di contro la destra locale non ha ritenuto mai di sollevare.”.“Anche sulla gestione dei minori stranieri non accompagnati si propongono modalità di accoglienza sperimentali che l’amministrazione di Modena ha già compiuto in autonomia in questi anni, conseguendo risultati importanti. Serve, di contro, stabilità, ma Piantedosi fa parte di una compagine di Governo capace solo di annunci e di bandierine propagandistiche. Gli interessi generali delle comunità arrivano dopo.”. Considerazioni che lasciano spazio all'attacco finale“Piantedosi si liberi di questi vincoli ideologici e guardi al nostro Paese con gli occhi di un Ministro dell’Interno che risponde agli italiani e non agli interessi di parte e degli amici di cordata.”