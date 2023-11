'Pip Gazzate, difenderemo il ruolo del Consiglio Comunale, Platis e Casano fanno propaganda'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

dell'intervento dei Consiglieri comunali di Forza Italia a Nonantola, Antonio Platis e Pino Casano, relativo ai potenziali effetti sul bilancio comunale di una sentenza di condanna derivante dal ricorso al TAR presentato da una ditta che avrebbe subito un presunto danno dal diniego del Consiglio Comunale all'intervento industriale Pip Gazzate, e alla richiesta di risarcimento da 7 milioni di euro, l'Amministrazione comunale interviene ribadendo il ruolo del Consiglio Comunale, la legittimità delle scelte assunte dal Consiglio stesso e per contestare le affermazioni dei consiglieri. In particolare quando parlano di effetti sui conti del comune e quindi sui cittadini.'Quanto al fatto che sarebbero i cittadini a pagare, Platis e Casano fanno solo propaganda elettorale e mentono sapendo di mentire' - afferma l'Amministrazione in una nota.

'Il ricorso è arrivato da pochi giorni e loro conoscono già come andrà a finire il dibattimento? O hanno la sfera di cristallo o stanno dando per scontato troppe cose, a partire dal fatto che ci sarà sicuramente una condanna e che prevederà il risarcimento pari esattamente all'importo richiesto dall'azienda, cosa appunto tutta da verificare: non tocca però ai consiglieri Casano e Platis decidere, ma all'organo giurisdizionale competente, ossia il TAR. Per altro, in caso di condanna la responsabilità, se accertata, ricadrebbe in ultimo passaggio sui consiglieri comunali che hanno determinato l'esito della votazione e non sui cittadini'.



E se sul merito l'Amministrazione comunale riporta l'eventuale responsabilità sui consiglieri, sulla cornice istituzionale in cui si inserisce la questione, afferma: 'Per quanto si possa criticare la qualità del Consiglio Comunale di Nonantola, si tratta di un Consiglio Comunale legittimo e nei suoi pieni poteri attribuiti dalla legge.



Fra questi c'è quello di approvare o non approvare le varianti urbanistiche. La procedura ex art. 53 della legge regionale 24/2017 prevede il passaggio obbligatorio in consiglio comunale. All'interno del consiglio sono emerse posizioni diverse, come sempre avviene, e in quella sede sono state espresse nelle forme previste.

La difesa che il comune si appresta a fare non è rivolta al merito della decisione, che riteniamo legittima e corretta nella forma con cui è maturata. Si tratta di difendere e affermare il ruolo degli organi democratici del nostro assetto istituzionale e l'efficacia delle loro decisioni, a partire dal consiglio comunale.

Quindi - conclude l'Amministrazione - non sappiamo su quali granitiche certezze poggino le loro argomentazioni i due consiglieri di Forza Italia, mentre è chiaro che l'unica cosa certa è la volontà di voler strumentalizzare la vicenda in vista delle prossime elezioni creando panico ingiustificato utile solo ai loro fini elettorali e non di certo finalizzato al bene della comunità.



Nella foto, il sindaco di Nonantola Federica Nanetti