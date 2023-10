Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Lo ha annunciato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli intervenendo all’iniziativa promossa da Siulp e Codacons, dedicata all’usura (), per sottolineare come il Comune stia aggiornando il Piano comunale delle sicurezze ascoltando le richieste dei cittadini: 'Tocca allo Stato garantire la sicurezza nelle città italiane – ha spiegato il sindaco – ma il Comune vuole e deve fare fino in fondo la sua parte, è una nostra priorità. E rispettiamo gli impegni sottoscritti con il Governo con il Patto Modena sicura.Le assunzioni nella Polizia locale, infatti, consentiranno di reintegrare l’organico ampliato negli anni scorsi, proprio in base agli impegni assunti con il Patto, dopo i pensionamenti e i trasferimenti avvenuti negli ultimi tempi. Potendo contare sulle nuove forze, quindi, sarà possibile sviluppare anche una nuova iniziativa in centro storico per migliorare il presidio dell’area, come richiesto anche da una raccolta firme avviate da alcuni cittadini che il sindaco ha incontrato nelle scorse settimane. Si sta lavorando per realizzare entro l’anno la nuova struttura utilizzando il chiosco dell’ex edicola di piazza Matteotti che potrà diventare un punto di riferimento per gli abitanti della zona e per i frequentatori del centro. Sarà prevista una presenza della Polizia locale e dei Volontari della sicurezza, così come dei cittadini impegnati nel Controllo di vicinato. Grazie alla nuova struttura, sarà possibile rafforzare la presenza istituzionale e il presidio informale del territorio che valorizza l'integrazione tra le attività comunali decentrate, la polizia di prossimità, le forme di aggregazione delle associazioni e del volontariato, con funzioni di prevenzione, informazione e controllo'.