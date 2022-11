Porta a porta a Modena, i Verdi alla Lega: 'No a strumentalizzazioni'

'Ormai è chiaro a tutti che la gestione dei rifiuti è uno dei temi fondamentali del nostro tempo. Per far sì che il nostro pianeta e noi suoi abitanti, non affoghiamo nei nostri stessi scarti bisogna imparare a ridurre la produzione di rifiuti e quantomeno a differenziarli. Se si impara a differenziare bene, con l’organico (frazione fondamentale) da una parte, la plastica da un’altra, la carta, il vetro da altre ancora è chiaro che di rifiuto indifferenziato, per intenderci, quello che finisce negli inceneritori o nelle discariche, ne resterà ben poco. E finalmente di inceneritori ce ne sarà sempre meno bisogno. La gestione dei rifiuti è uno dei temi fondamentali del nostro tempo e serve grande coesione, non inutili strumentalizzazioni visto che, il bene del territorio così come la lotta ai cambiamenti climatici, dovrebbero essere un obiettivo di tutti'.Così Paolo Silingardi () e Marina Leonardi dei Verdi di Modena replicano all' intervento di ieri della Lega 'Ora, con il passaggio alla “raccolta porta a porta/mista” finalmente anche la nostra città avrà la possibilità di ridurre i rifiuti destinati all’inceneritore e potrà raggiungere l’obiettivo di portare almeno all’80% la raccolta differenziata. L’attuale sistema di raccolta dei rifiuti, superato da tempo dalle più importanti città italiane ma anche da tanti piccoli comuni anche della nostra provincia, ci penalizzava grandemente nelle classifiche sulla qualità urbana. Ora abbiamo finalmente l’opportunità di recuperare questo ritardo, dovuto purtroppo a problemi burocratici legati ai bandi. Una volta messo a punto il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, si potrà introdurre la “tariffa puntuale” per cui, ognuno pagherà in proporzione alla quantità di rifiuti indifferenziati che produrrà.

Ma come per tutte le novità, per raggiungere questo obiettivo c’è bisogno della collaborazione di tutti i cittadini e del loro senso di responsabilità - affermano Silingardi e Leonardi -. Le novità comportano sempre dei timori si sa. Ma quello che Modena sta compiendo non è un salto nel buio ma, al contrario, è caso mai un riallinearsi a chi queste scelte le ha già attuate da diversi anni e la cui esperienza c’è stata di aiuto'.



'Ora serve tanta informazione alla cittadinanza - spiega l’assessora all’Ambiente di Europa Verde Alessandra Filippi e infatti sono già partiti gli incontri nei Quartieri, dove Hera ascolterà i dubbi e risponderà alle domande. Questo è un cambiamento culturale per i cittadini ma anche per noi amministratori. Contestualmente al piano di informazione è partito anche il monitoraggio per verificare la necessità di aggiustamenti e migliorie. A questo proposito è importante che i cittadini che riscontrano dei problemi lo segnalino'.



'Siamo stupiti dalle dichiarazioni di alcuni esponenti della Lega che in Consiglio Comunale non hanno mai detto nulla su questo e ora cavalcano strumentalmente questo momento di transizione, utilizzando le preoccupazioni di alcuni cittadini. Quello che stiamo affrontando è un percorso che ha bisogno di essere sostenuto da tutta la politica e non strumentalizzato' - aggiunge il consigliere Lenzini del Pd.