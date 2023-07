'Porta a porta a Modena, ora basta: serve retromarcia come a Bologna'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In particolare il contratto di servizio, nel prevedere i servizi di base oggetto di concessione, oltre ad indicare il servizio di raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto, pone a carico del gestore la rimozione dei rifiuti urbani abbandonati di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private ad uso pubblico; la fornitura, la collocazione su suolo pubblico delle strutture e dei contenitori per il conferimento delle diverse frazioni dei rifiuti, la fornitura e la distribuzione di contenitori da dedicare alle raccolte domiciliari, inclusa la distribuzione periodica dei materiali di consumo, l’organizzazione e l’esecuzione operativa delle attività di trasporto dei rifiuti verso i siti di stoccaggio, l’adozione delle misure necessarie e l’effettuazione degli investimenti per il potenziamento, la riorganizzazione e l’adeguamento dei servizi e delle attività di raccolta e trasporto, l'attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti anche ai fini della prevenzione dei rifiuti'.





'Inoltre nella fase transitoria il concessionario dovrà garantire l’espletamento e gli standard qualitativi dei servizi in essere al momento del passaggio di gestione - continua Rossini -. L’amministrazione anziché farsi parte attiva per ottenere l’adempimento del contratto ha chiesto e continua a chiedere servizi aggiuntivi che sono già costati ai modenesi da gennaio 2023 un milione e 200 mila euro che vanno ad aggiungersi al corrispettivo del servizio riconosciuto al gestore. L’amministrazione è forte con i deboli e debole con i forti, intransigente con i cittadini, accondiscendente con Hera. Non resta che prendere atto che il porta a porta non funziona, che le zone ad alta densità abitativa non possono trovarsi immerse da rifiuti lasciati esposti lungo le strade, che i centri storici e le vie limitrofe vanno salvaguardate dal degrado che abbiamo visto proliferare in città negli ultimi mesi. Occorre fare un passo indietro come ha già fatto la vicina Bologna'.