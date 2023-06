Porta a porta a Modena, Pd: 'Cittadini non vogliono tornare indietro'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Siamo consapevoli – continua Bagni - che ogni cambiamento importante nella vita delle persone genera inizialmente anche inevitabili disagi, e per questo è importante accompagnare i cittadini nella trasformazione con dinamismo e attenzione, monitorando - come già stanno facendo alcune amministrazioni - la qualità del servizio svolto dal gestore, tra i cui compiti c’è anche quello di individuare, nel caso, le criticità presenti e, ove necessario, introdurre correttivi al sistema, e investendo energie e risorse nella comunicazione'.Occorre in ogni caso tener ben presente che 'se non si interviene con decisione e in maniera significativa per la tutela ecologico-ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici, i disagi per l’avvio di una nuova modalità di raccolta rifiuti saranno una leggera brezza di marzo a confronto della tempesta che arriverà nei prossimi anni. Questa è la sfida del nostro tempo, che riguarda tutti noi, e riguarderà i nostri figli e i loro figli. Occorre fermare l’inquinamento e le emissioni climalteranti, ma soprattutto occorre trovare un modello economico con una visione più sostenibile e rigenerativa. Un modello rigenerativo è la cosiddetta ‘economia circolare’, in cui i prodotti vengono continuamente trasformati attraverso processi che riducono al minimo la produzione di rifiuti. L’economia circolare inverte il processo di crescita economica basato sul modello lineare ‘Estrai, produci, usa e getta’, che ci ha spinti a superare i confini delle risorse del pianeta.

Se vogliamo attuare la transizione all’economia circolare, e non si tratta di un’opzione, ma di una necessità vitale, dobbiamo essere consapevoli che è necessario attuare una grande trasformazione dei comportamenti, anche dei singoli'.



'La provincia di Modena sta attuando questo cambiamento anche attraverso la trasformazione del modello di raccolta dei rifiuti, finalizzata alla possibilità di estendere l’applicazione del principio “chi più inquina, paga” a tutto il territorio provinciale, in cui sono già tanti i Comuni che, da tempo, hanno trasformato i propri servizi, ottenendo importanti risultati, in termini di riduzione dei rifiuti prodotti e di percentuali di raccolta differenziata, grazie all’introduzione di modelli di raccolta domiciliare o con strumenti di riconoscimento dell’utenza, finalizzati all’applicazione della tariffa puntuale. Nel valutare le politiche sui rifiuti è infatti necessario non limitarsi a leggere i dati di percentuale raccolta di differenziata o riciclo, ma occorre osservare l’effetto che queste hanno in termini di sviluppo dell’economia circolare e, in particolare, rispetto alla riduzione della produzione totale dei rifiuti. Tra gli strumenti di tipo fiscale che sono considerati a supporto dell’economia circolare – conclude l’esponente Dem - l’introduzione della tariffa puntuale corrispettiva produce effetti diretti sulla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti, perché l’introduzione del principio “chi più inquina, più paga”, oltre a collegare un esborso economico direttamente alla produzione di rifiuti non differenziati, genera nei cittadini maggiore consapevolezza del loro impatto ambientale, favorendo quindi buone pratiche di prevenzione. Attuare la transizione all’economia circolare significa anche mettere in campo una strategia che renda più resilienti le attività economiche rispetto alla capacità di reperire materie prime e di gestirne al meglio la volatilità dei prezzi. L’ultimo Green Deal afferma che entro il 2030 l’economia circolare potrebbe generare oltre 700 mila posti di lavoro nell’UE e un +0,5% di Pil'.