Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nel questionario – disponibile sul sito www.udiconer.it nell'Area comunicazione-monitoraggi - viene inizialmente chiesto ai cittadini in quale Quartiere risiedono e un giudizio generale sulla pulizia delle strade e come questa è cambiata con l’introduzione del porta a porta.Il sondaggio cerca poi di indagare il livello di informazione ricevuto dai modenesi sul nuovo sistema e quali sono state le occasioni per approfondire e conoscere le regole.Si va poi nello specifico: il questionario, infatti, domanda ai modenesi le criticità sulla raccolta, se i problemi sono legati più al ritardo o alla frequenza del ritiro dei sacchetti oppure al malfunzionamento dei nuovi cassonetti. Il sondaggio dà ampio spazio alle segnalazioni fatte direttamente dagli utenti, se queste sono state risolte e in quali tempi. L’indagine, nella parte finale, si concentra sui suggerimenti dei cittadini per risolvere la situazione: meglio aumentare la frequenza della raccolta o introdurre cassonetti con tessera per ogni tipologia di rifiuto? E ancora: può essere utile installare telecamere e inasprire le sanzioni, avviando magari una campagna di informazione più performante?