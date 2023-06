Porta a porta Quartiere 2, spariscono i vecchi cassonetti, ma quelli nuovi non ci sono

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Introduzione porta a porta nel Quartiere 2. Hera ha provveduto a togliere i cassonetti dell’indifferenziato ma non ha provveduto a sostituirli con quelli nuovi accessibili con carta Smeraldo. Un disservizio di fronte al quale si sono accese le sacrosante lamentele dei cittadini. Alcuni hanno deciso di tenere la immondizia in casa, altri esasperati la hanno lasciata nel luogo dove fino a ieri c’era il cassonetto. Un problema che si unisce alla mancata raccolta della immondizia sui marciapiedi con i bidoncini della differenziata che restano in strada a lungo rendendo impraticabile l’accesso. Sotto la situazione segnalateci in via Malatesta.





Intanto Hera fa sapere che 'continua la graduale estensione dei nuovi servizi ambientali nel Quartiere 2 di Modena. Dopo San Lazzaro/Modena Est, zona Musicisti, Sacca e zona viale Gramsci, lunedì 19 giugno saranno Crocetta, Torrenova e Torrazzi (parte residenziale) a partire con la raccolta domiciliare di plastica/lattine e carta/cartone.



Indicativamente, il perimetro dell’area interessata è quello compreso fra la tangenziale a nord, le vie Albareto e Due Canali a ovest (fino al Parco XXII Aprile), ferrovia a sud e via Ciro Menotti (dal cavalcavia) e via Nonantolana a est. Ancora esclusa invece l’area di Santa Caterina e vie dei mari, che partirà lunedì 26 giugno'.'Nelle prossime settimane, con gradualità, la sostituzione dei cassonetti stradali. Come nelle altre zone della città i cassonetti stradali previsti dal nuovo servizio saranno posati, in sostituzione di quelli esistenti, a partire dalla prossima settimana, con una progressione che durerà alcune settimane - afferma sempre Hera -. Inizialmente, i nuovi contenitori dell’indifferenziato saranno apribili liberamente, senza necessità di avvicinare la Carta Smeraldo al lettore. Questo per consentire ai residenti di prendere confidenza con il nuovo strumento e lasciare ulteriore tempo a eventuali ritardatari per ritirare il kit con la Carta Smeraldo. Il momento di apertura attraverso carta sarà accompagnato dalla presenza presso le isole di tutor Hera che illustreranno a chi conferisce il rifiuto ilcorretto utilizzo di card e cassonetto'.