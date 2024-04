Posti nelle partecipate, Modena Civica: 'Basta giochetti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

dagli organi di stampa di una presunta tensione nella coalizione di centrosinistra, di cui facciamo parte, sulle nomine di competenza del Comune per la vicepresidenza di Hera e per il presidente di Seta. Vogliamo precisare con forza – sottolineano Katia Parisi e Rosario Maragò, rispettivamente capolista e consigliera comunale e presidente di Modena Civica -, che la nostra lista è estranea ad ogni discussione in merito a tali nomine. Non ci interessano le poltrone, ma la risoluzione dei problemi della città'.'Pur riconoscendo la centralità delle due aziende nel mondo dei servizi locali, preferiamo essere concentrati sulle esigenze dei cittadini modenesi, che chiedono di avere una casa a costi sostenibili, di potersi curare senza attese disumane, di poter vivere in una città sicura e con un trasporto pubblico efficiente.

Ecco – proseguono Parisi e Maragò -, i modenesi non sono interessati alle lotte di potere per i posti nelle partecipate. Questi siparietti da politica vecchio stile non fanno altro che allontanare le persone dalla politica e determinare un danno a tutta la coalizione di centrosinistra. L’appello che Modena Civica rivolge a tutti gli alleati è quello di lavorare sui temi e non su poltrone e ruoli, che andrebbero definiti in base alle competenze e non sulle correnti'.