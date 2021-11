'Prezzo gas soffoca le aziende, la Regione sospenda l'addizionale'

Ordine del giorno avente ad Oggetto: chiedere la sospensione dell’addizionale regionale all'accisa sul gas naturalepremesso che:- nelle ultime settimane è stato posto all’attenzione di tutti gli Italiani che una carenza di materie prime, in particolare gas naturale, avrebbe portato ad un rincaro di diversi prodotti derivati e ad un approvvigionamento più complicato e ad un rialzo di prezzi dei prodotti di largo consumo;- Gli oltre 3 miliardi di euro stanziati dal Governo con il Decreto-Legge 27 settembre 2021, n. 130 ('Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale'), sono stati destinati al contenimento della bolletta delle famiglie e delle microimprese, allocando 2,5 miliardi di euro all'azzeramento degli oneri generali di sistema per il prossimo trimestre e 500 milioni circa al potenziamento dei bonus. A questo si è aggiunta una riduzione al 5% dell'IVA per le bollette gas;considerato che:- sono già stati annunciati aumenti di prezzo per diversi settori merceologici, da prodotti di prima necessità come pane, pasta ,ad altri prodotti alimentari come carne, pesce, ortaggi e frutta fresca ,a prodotti per la cura del corpo e della persona a prodotti per neonati come pannolini;- dalle stime di associazioni di categoria e associazioni dei consumatori ogni famiglia si troverebbe a dover fronteggiare un aumento di spesa annuo di circa 1500€;- la bolletta gas del settore ceramico , il quale dà occupazione a quasi 20.000 addetti e supera i 5 miliardi di fatturato annui , nel 2022 sarebbe pari a 1,25 miliardi di euro, un valore prossimo ad un quarto del fatturato; un costo chiaramente non assorbibile per un fattore di produzione che pesa già oggi più del 25% dei costi di fabbricazione, mentre nel 2020 era il 20%;rilevato che:- con Decreto Legislativo n. 398 del 21/12/1990 è stata introdotta la possibilità per le Regioni di riscuotere un’accisa sull’utilizzo di gas naturale usato come combustibile;evidenziato che:- l’addizionale regionale della Regione Emilia-Romagna risulta tra quelle più alte a livello nazionale e che circa il 30% delle Regioni italiane hanno già eliminato tale addizionale;- In media nella regione Emilia-Romagna, il gettito di tale tributo in questo ultimo quadriennio è stato di oltre 80 milioni di euro, con una riduzione di 10 milioni con riferimento al 2020;- la Regione Lombardia, ad esempio, dal 2002 ha rinunciato a tale accisa;sottolineato che:- la sospensione dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale avrebbe un effetto pressoché immediato sull’economia delle famiglie e delle imprese emiliano-romagnole poiché permetterebbe nel giro di poche settimane di aiutare nel concreto gli utilizzatori, con un effetto benefico, a cascata, su tutti i cittadini;- il nostro distretto ceramico ha più volte denunciato il peso e la ricaduta di questo abnorme aumento dei costi energetici, sottolineandone i rischi per le imprese, per i lavoratori e per la tenuta dell’intero sistema , che ,nonostante l’aumento consistente del fatturato, si vedrebbe azzerato l’utile e costretto alla sospensione della produzione;Il consiglio comunale impegna la Giunta a- sollecitare la Regione Emilia-Romagna a sospendere l’addizionale regionale riguardante l’accisa sul gas naturale per contribuire a sostenere, nello straordinario picco di costo di materie prime, specialmente energetiche, famiglie, imprese e cittadini.