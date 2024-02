Primarie Carpi, ultimo match: Taurasi si prende la rivincita su Righi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sui programmi non ci sono evidenti differenze fra il “pragmatico” Taurasi e il “visionario” Righi, perché le idee sulle principali priorità – sicurezza, welfare, cultura, internazionalizzazione, giovani e anziani, economia e commercio, centro storico - fra un incontro e l’altro i due contendenti se le sono scambiate a vicenda - “contaminandosi”, come dice Taurasi, ma al limite del plagio.





Rispetto all’andata Taurasi è però riuscito a portare l’avversario su terreni e toni a lui più congeniali, aprendo artatamente diverse polemiche. A tratti è parso che anche alcune domande del pubblico fossero fatte apposta per mettere in difficoltà Righi. E infatti il “figliol prodigo” ha dovuto difendere il portavoce del sindaco, Simone Tosi; e prendere le distanze dal sindaco stesso, sul tema del Parco dell’Ospedale – definita da Righi un’assurdità e da Taurasi un’idea di Bellelli - e dell’isolamento di Carpi rispetto a Modena e provincia – del quale è stato incolpato Bellelli, poco capace di mantenere rapporti con Giancarlo Muzzarelli e con Modena.



Non è mancato un riferimento alla destra. Con Taurasi che ha raccontato il casuale incontro in treno del 13 febbraio con il presidente di Fdi Michele Barcaiuolo.



Il quale “stava andando a Bologna per indicare come candidato sindaco Annalisa Arletti” - peraltro sua moglie – trovandosi in quel “cerchio ristrettissimo di persone che scelgono i nomi dei candidati su una cartina geografica, senza consultare il territorio”. Presenti in sala i forzisti Massimo Barbi e Michele De Rosa e gli storici consiglieri di centrodestra Roberto Benatti e Luca Lamma, a poca distanza dal grande stratega centrista Rossano Bellelli (foto sopra). Ma il rischio per Fdi - neanche troppo remoto dopo l’esperienza fallimentare della Sardegna - è che si possa davvero creare un’alleanza fra forzisti e civici, cercando di portare il PD al ballottaggio con una compagine di centro che sopravanzi i meloniani, interrompendo la loro egemonia apparentemente assoluta.



Magath