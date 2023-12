Psi: 'Dal Pd attacco strumentale a Borghi: il sindaco conti su di noi'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Un giornalista, correttamente l'ha raccolta e pubblicata. È scoppiato un putiferio e il Pd è sceso in guerra coi cannoni: esprimendo esso stesso valutazioni sul sindaco, quasi gli esponenti Dem lo avessero conosciuto ora. Borghi è sindaco da dieci anni. E' una persona capace e intelligente che ha gestito il piccolo Comune col piglio del manager. Immediatamente ha chiesto scusa e, con arguzia ha convocato il consiglio comunale per sapere se il Pd gli avesse tolto l'appoggio.

All'unanimità il consiglio ha confermato la fiducia al sindaco' - aggiunge l'esponente Psi.



'A questo punto una domanda si pone: perchè il Pd tratta così un sindaco efficiente che si è comportato con grande dignità? Un sindaco a pochi mesi dalla fine del mandato e ancora in grado di dare un contributo alla politica. Borghi ha un solo difetto per chi intende la politica burocraticamente, con esecutori silenti: è un professionista che esprime idee che sono a favore della, collettività. Il Psi lo ha appoggiato sulla battaglia per Aimag, per la sanità, per le opere pubbliche, partecipando a dibattiti e senza sotterfugi. Oggi la tempesta pare passata e abbiamo di fronte a noi una nuova era di civiltà da conquistare e Borghi é un valore per la Bassa. Noi amici è compagni affermiamo che può contare su di noi' - chiude Paolo Cristoni.