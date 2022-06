con il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26,recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, è stata istituita lamisura di inclusione sociale denominata “Reddito di Cittadinanza” (RDC) ed in particolare:➢ l'art. 4, comma 1, prevede che l'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione diimmediata disponibilità al lavoro nonché all'adesione ad un percorso personalizzato diaccompagnamento all'inserimento lavorativo ed all'inclusione sociale;➢ l'art. 4, comma 15, stabilisce che il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per ilLavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità a partecipare a Progetti, atitolarità dei Comuni, Utili alla Collettività (PUC) in ambito sociale, culturale, artistico,copia informatica per consultazioneambientale, formativo e di tutela dei beni comuni da svolgere presso una struttura pubblica oprivata ubicata nel Comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore noninferiore a 8 ore settimanali aumentabili fino ad un numero massimo di sedici orecomplessive settimanali;- con il Decreto 22 ottobre 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avente peroggetto “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti Utili allaCollettività (PUC)” sono stati definiti i confini attuativi dei PUC;- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 02/03/2021 sono stati forniti indirizzi per lapredisposizione ed attuazione dei PUC ed in particolare veniva stabilito di procedere, in una primafase di sperimentazione, con l'attivazione dei PUC prioritariamente nell'ambito sociale e nell'ambitodelle tutela dei beni comuni, includendo altresì attività inerenti ad interventi di protezione civile e disicurezza della città;- con determinazione n. 979/2021 del 21/05/2021 è stato approvato il Catalogo PUC costituito danumero 3 (tre) progetti utili alla collettività (PUC), in ambito sociale, da realizzarsi nel SettoreServizi Sociali, sanitari e per l'integrazione;Richiamata la determinazione dirigenziale n. 102/2022 del 03/02/2022, con la quale siaggiudicava l'appalto per l'affidamento del Servizio per la gestione delle attività di orientamento,progettazione, valutazione, monitoraggio e rendicontazione di servizi a contrasto alla povertà afavore dei beneficiari delle misure di inclusione (Fondo povertà) del Comune di Modena (CUIS00221940364202100060) - CSVTERRE ESTENSI odv - con sede legale in Modena, V.le della Cittadella n. 30 - C.F.94063990363, il servizio finalizzato alla costituzione di una rete di soggetti disponibili adaccogliere i beneficiari del RDC, residenti nel Comune di Modena, per i progetti di pubblicautilità (PUC), per una durata di 20 mesi e 15 giorni, dal 15/06/2022 al 29/02/2024, per un importopari ad € 33.000,00, esente IVA – CIG Z57369468F- CUP D91E19000120001;