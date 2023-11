'Qualità della vita, calo prevedibile data la mancanza di sicurezza'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

l’indagine annuale di ItaliaOggi in collaborazione con l’Università la Sapienza di Roma.

'Ciò che emerge con estrema chiarezza è il notevole peggioramento della nostra provincia, che passa da decima a tredicesima su 107 nella graduatoria generale, con risultati particolarmente negativi in alcune categorie di fondamentale importanza. Abbiamo tra i peggiori indici di criminalità di tutta Italia, tanto che in termini di sicurezza siamo al 92esimo posto, con un calo di ben undici posizioni - ha continuato Bosi -. Non ci stancheremo mai di farlo presente alla maggioranza: la situazione è grave e i numeri sono preoccupanti soprattutto per quanto riguarda i reati contro il patrimonio – borseggi e furti in abitazione in primis – e contro la persona, con un’altissima percentuale di violenze sessuali: problemi seri che minano la vivibilità di Modena e la serenità dei modenesi. Male anche la “Sicurezza sociale”, categoria in cui il nostro territorio sprofonda a causa dei troppi infortuni mortali sul lavoro.



Per non parlare del “Sistema salute” in cui ci piazziamo 90esimi: ci vantiamo tanto dell’eccellenza della sanità locale, ma come si può definire eccellente un sistema in cui mancano i posti letto, si registra una forte carenza di strumentazioni diagnostiche e ci sono tempi di attesa infiniti per le visite? Anche su questo fronte si dovrebbero fare investimenti per migliorare la situazione, rendendo la salute dei modenesi una priorità. Penso che Modena e i suoi cittadini meritino di più - ha concluso Bosi -. E’ ora che la maggioranza si metta d’impegno per una svolta che vada ad affrontare le reali criticità che in questo 2023 hanno reso la nostra città – sia oggettivamente che nell’immagine nazionale – peggiore dello scorso anno'.