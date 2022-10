Rave Modena, Ascari M5S: 'Rischioso evacuare. Vigiliamo'

'Occorre la massima attenzione sulla sicurezza, sull’utilizzo di sostanze stupefacenti, su droghe chimiche. Dobbiamo vigilare sui nostri giovani ed è fondamentale monitorare eventuali situazioni che possano mettere in pericolo la loro incolumità. Proprio per questo evacuare quei ragazzini oggi potrebbe essere rischioso'Così l’onorevole cinque stelle Stefania Ascari interviene sul rave organizzato in un casolare di Modena Nord e che vede la partecipazione di migliaia di giovani da tutta Europa.'Far avviare sull’ autostrada orde di ragazzi sotto effetto di alcool droghe e stanchi, mettendo a repentaglio la sicurezza di migliaia di cittadini che vogliono trascorrere un weekend fuori porta. Se Piantedosi vuole adottare la linea del pugno di ferro la adotti contro le mafie, italiane e straniere che stanno depauperando il sistema economico italiano e soprattutto che inizi a lavorare sulla prevenzione di questi rave. Non si avventi però contro una situazione che potrebbe - presa ‘di petto’ - creare seri problemi alla sicurezza della circolazione stradale'