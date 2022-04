Reggio, Nanetti: 'Dico no alle armi contro la Russia: cacciato da Fdi'

'Come mi aspettavo, rimanendo apertamente non allineato alla sottomissione atlantista di Giorgia Meloni, dopo ripetuti avvisi, mi hanno ufficialmente revocato le cariche di coordinatore territoriale e presidente della sezione di Correggio, da me fondata (quindi ora estinta). Non proprio espulsione che sarebbe più clamorosa (e sincera) ma una degradazione, che da l’avvertimento ai tanti, che la pensano come me, ma tacciono. Affinché continuino a non esporre dissenso dal “pensiero unico” sempre più oppressivo e guerrafondaio'. A parlare è Andrea Nanetti, ormai ex presidente Fratelli d’Italia Correggio e coordinatore bassa est Reggiana'Indipendentemente da cosa si pensi sulle cause di questa guerra e sul presidente Putin (fino a ieri idolo dei sovranisti), queste sanzioni anti russe strangolano troppe aziende e l’economia italiana, non quella russa. E neanche aiutano il popolo ucraino.