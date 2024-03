Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La seconda proiezione di Noto, riportata da Ansa, conferma il trend della prima con Marco Marsilio (centrodestra) al 54,7; Luciano D'Amico (centrosinistra+m5s) al 45,3.L'affluenza alle urne per le regionali in Abruzzo è in lieve calo. Il dato definitivo è del 52,2%, contro il 53,11% del 2019. L'affluenza che si è fermata al 52,2% è la peggiore della storia delle regionali abruzzesi,