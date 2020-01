Regionali, Bonaccini raccolta fondi on line per essere rieletto: in poche ore 5mila euro

'Diventa anche tu protagonista di questa bellissima avventura, per fare tutti insieme un passo avanti per l'Emilia-Romagna. A quanti vogliono sostenerci in questa avventura con un piccolo contributo economico, per costruire insieme il futuro di questa bellissima Regione, potete donare qui'. L'ultima trovata elettorale del candidato di centrosinistra alle Regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio, Stefano Bonaccini, è un crowdfunding per la sua rielezione. In poche ore raccolti 4mila e 945 euro.

'Sulla sua pagina il mio avversario del Pd sta chiedendo donazioni in denaro per finanziare i suoi giri elettorali - commenta la sua avversaria leghista Lucia Borgonzoni -. Se ne vedono di cose strane, sempre più strane. Ma io non vi chiedo nulla se non un augurio di buonanotte, grazie di esserci'.