Renzi rivendica: 'Bonaccini e Schlein? Li candidai io quando Pd era al 40%'

'È tutta gente che ha avuto molto da quel partito quando il partito vinceva, non mi vengano a dire che facevano resistenza'

'In passato hanno goduto del grande risultato del Pd di quegli anni. C’è stato un momento in cui il Pd vinceva: non era mai accaduto che facessimo il 40,8%, 6mila sindaci su 8mila, 17 Regioni su 20. Schlein può dire quello che vuole di me, ma se non trovava un pazzo, il sottoscritto, che facendo la rottamazione, candidava quelli come lei e come Brando Benifei, a quest’ora non erano nemmeno andati al Parlamento europeo. O Bonaccini che ha fatto il presidente della Regione o Ricci che fa il sindaco'. A dirlo è stato il leader di Italia viva ed ex segretario del Pd, Matteo Renzi, intervistato a 'Mezz'ora in più' su Rai 3.



'Oggi possono inventarsi le balle che vogliono, è chiaro che in quella stagione c’erano. La vera scommessa è smettere di fare la guerra e occuparsi di che cosa vogliono fare da grandi. Auguro loro buona vita. È tutta gente che ha avuto molto da quel partito quando il partito vinceva, non mi vengano a dire che facevano resistenza', ha aggiunto Renzi.





