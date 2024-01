Case Popolari: 'Il no della Regione alla residenzialità storica, atto di arroganza politica, Bonaccini ci ripensi'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Evitando di essere 'superati' del tutto o in parte, da chi, magari, è giunto da poco sul territorio. 'Eliminando questo criterio, Bonaccini e il PD, negano non solo l'opportunità per tutti i i cittadini residenti in regione di potere avere accesso alle case popolari che hanno contribuito a realizzare ma, ma esautorano anche i comuni da decisioni che spettavano ai comun stessi' - affermano il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Ferdinando Pulitanò e il referente comunale del partito Luca Negrini, questa mattina in conferenza stampa con la capogruppo a Carpi e responsabile enti locali Annalisa Arletti, la capogruppo di Fratelli d'Italia a Modena Elisa Rossini, il consigliere regionale Luca Cuoghi e alla presenza del coordinatore regionale del partito, senatore Michele Barcaiuolo.



'Se fino a ieri era scelta dei comuni introdurre e valorizzare in modo più o meno rilevante tale criterio, oggi questa libertà di scelta viene tolta per atto della Regione che ne nega l'applicazione.



Un atto di grande arroganza per non dire di terrorismo politico'- sottolinea Negrini.



'Azzerare il criterio di residenzialità storica, significa togliere anche alle amministrazioni comunali, la possibilità di onorare anche il mandato elettorale' - ha affermato il coordinatore regionale Michele Barcaiuolo.



Tra le motivazioni esposte dalla Regione Emilia-Romagna alla base della decisione di eliminare il criterio della residenzialità storica nei requisiti di accesso agli alloggi popolari, ci sarebbe la necessità di aiutare i giovani nelle ricerche di un alloggio ed il fatto che i punteggi premiali basati su requisito della residenzialità storica sarebbero discriminatori e penalizzerebbero criteri di valutazione più rilevanti per la situazione di bisogno come il reddito e il disagio abitativo. Punti che gli esponenti di Fratelli d'Italia contestano nel merito: 'questa norma - dicono - non solo non andrà a beneficio dei giovani che nel caso degli universitari sono soggetti ad altri meccanismi nell'accesso agli alloggi, ma andrà definitivamente a discapito di tutti gli italiani, giovani e italiani in primis'.



'A essere penalizzati in futuro, affermano gli esponenti comunali, provinciali e regionali di Fratelli d'Italia, saranno i cittadini che da più tempo vivono nelle nostre città e i cui bisogni non saranno più tenuti in considerazione: pensiamo soprattutto alle giovani coppie, ai più anziani, ai più fragili. Saranno loro i più colpiti nonostante siano stati proprio loro i contribuenti maggiori di questi servizi'



E da queste premese prende forma anche la mozione che Fratelli d'Itali presenterà in ogni comune della provincia dove c'è il gruppo Fratelli d'Italia. 'Vogliamo fare pressione sulla regione Emilia Romagna affinché questa decisione venga rivista'