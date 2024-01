Ridare diritti e dignità al personale Seta: sindacati autonomi in piazza il 24 gennaio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Se non ce la fa Seta ad avere autisti, figuriamoci il privato in subappalto che lavora anche al ribasso. E così si arriva alla cancellazione delle corse. Una sconfitta per tutti che in queste condizioni non potrà che ripetersi e peggiorare'.

Con queste premesse i referenti regionali e di Modena di USB lanciano la mobilitazione di 24 ore prevista a livello nazionale il giorno 24 gennaio e che a Modena si srticolerà in diversi stop distribuiti sulle 4 ore.



L’astensione riguarderà USB ed altri sindacati autonomi, riguarderà tutto il personale dipendente dei vari bacini, compreso il personale impiegato dall’azienda in appalti, nel rispetto delle norme vigenti con la salvaguardia dei servizi minimi essenziali e delle fasce orarie previste, secondo gli accordi stipulati a livello locale, con le seguenti modalità:

- personale viaggiante urbano: dalle 17.30 alle 21.30

- personale viaggiante extraurbano: dalle 17.00 alle 21.00

- biglietterie e personale front office: dalle 17.30 alle 21.30

- personale manutenzione: ultime 4 ore del turno

- personale amministrativo: ultime 4 ore del turno.