'Inoltre sono sempre gli stessi i cassonetti che spesso non funzionano. Le segnalazioni che sono tutt’ora inascoltate o non lavorate, continuano a toccare numeri esponenziali. È chiaro infine che Modena continua a pagare l’approccio talebano in tema rifiuti che continua a procedere in una folle e scellerata gestione mai realmente decollata. I modenesi pagano quotidianamente lo scotto di dover fare i conti con una Modena sempre più sporca, figlia delle scelte di un’assessore, la Filippi, che pur di non ammettere i propri errori sceglie di voltare le spalle ad un’intera città - chiude Negrini -. Il più grande fallimento del Partito democratico e dell’era Muzzarelli è quotidianamente sotto gli occhi di tutti, ad ogni angolo, in ogni ritiro tardivo e in ogni costo aggiuntivo voluto proprio per nascondere quanto poco e male si sia fatto in tutti questi mesi”,