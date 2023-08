Rifiuti: 'Bene i dati su differenziata, ma su pulizia e decoro non ci siamo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Cosìa commento dei dati assoluti sulla raccolta differenziata a Modena dopo l'introduzione del sistema di raccolta porta a porta.Dati che, lo ricordiamo, andranno considerati in termini relativi, ovvero analizzando la frazione indifferenziata per valutare quando sia 'pulita' al punto da aumentare la percentuale da avviare al riciclo e a quanto ammonti la produzione di indifferenziata pro-capite. Dati specifici che definiranno il livello di efficienza del nuovo sistema che non può limitarsi al dato generale sulla differenziata fornito, in linea generale, da Hera. Società multiutility che gestisce il sistema di raccolta a Modena e che viene richiamata dai referenti modenesi del PD rispetto al livello di decoro e di pulizia in città. E qui le note dolenti.'Che ci siano alcune zone della città dove il decoro non è ancora pienamente garantito è un dato di fatto che come maggioranza in consiglio comunale non nascondiamo.

Ancora e una volta di più, allora, rinnoviamo la nostra esortazione all'ente gestore della raccolta dei rifiuti: è necessario mettere in campo quanto necessario, tarando meglio i servizi, riorganizzando ove serve e aumentando mezzi e personale se necessario, per impedire che i cittadini modenesi possano ritrovarsi con le spiacevoli immagini, che talvolta vediamo, di rifiuti abbandonati per la strada. Certo, ci vuole impegno civico, che la stragrande parte dei cittadini stanno profondendo con continuità, ma ci vuole anche un ulteriore cambio di passo dell'ente gestore affinché Modena continui (e in alcuni casi, torni) a essere la città pulita, verde e perfettamente vivibile che tutti conosciamo. Gli spazzini di quartiere possono essere un ausilio in più, ma non l'unico modo per risolvere il problema della raccolta dei rifiuti ai lati delle strade».

--