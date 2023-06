'Rifiuti Modena, modenesi e turisti immersi nella spazzatura. Dal Pd propaganda'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Comprendiamo la difficoltà del capogruppo, ampiamente visibile nei suoi tentativi di attaccarci spesso fuori tema e altrettanto spesso scomposti, ma invitiamo Carpentieri all’utilizzo di un’onestà intellettuale da troppo tempo latitante nella sua attività politica. In centro storico, come in molti altri quartieri, la situazione è fuori controllo. I ritiri continuano ad essere tardivi, i topi in aumento e non si è ancora vista l’attività di derattizzazione più volte annunciata dall’assessore Filippi e mai realmente messa in campo. L’ennesima promessa non mantenuta da parte dell’assessore che continua a dimostrarsi maestra nel non ascoltare le esigenze dei Modenesi. Esigenze che passano anche attraverso la richiesta di liberare celermente i marciapiedi dai rifiuti che quotidianamente creano reali barriere architettoniche che rendono impossibili i passaggi in sicurezza di anziani, portatori di handicap e passeggini. Anche su questo sono mesi che chiediamo risposte - continua Negrini -.

Allo stesso modo chiediamo risposte sulla situazione dei bidoni a ridosso dei complessi scolastici e dei tanti centri estivi attivi che ospitano centinaia di giovani modenesi e dove, in molte zone, è stata segnalata la presenza dei ratti. Occorrono aumenti seri e significativi di passaggi da parte degli operatori e che questi passaggi avvengano nelle prime ore della giornata evitando l’evidente esposizione a cui assistiamo ogni settimana con cumuli di rifiuti che stazionano fino al pomeriggio, nelle ore più calde, provocando odori nauseabondi'.



'Passaggi che devono essere aumentati anche nei giorni festivi dove la situazione peggiora ulteriormente. Bisogna cambiare l’approccio e smetterla di mistificare la realtà che è chiaramente differente da come viene raccontata da questa amministrazione che continua a nascondersi dietro un dito. A poco serve negare l’evidenza, voltando le spalle ai modenesi che ogni giorno scrivono, segnalano e chiedono un cambio di passo reale. Un atteggiamento, quello portato avanti dalla sinistra locale, che sicuramente, oltre a non essere credibile, non va incontro a quel che è l’interesse della città e dei cittadini' - conclude Negrini.