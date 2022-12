'Rifiuti porta a porta, il Comune continua a sbagliare e a non ascoltare i cittadini'

Decine di foto di situazioni di degrado, con quintali di immondizia fuori dai cassonetti in sempre più aree della città, centinaia di firme raccolte da parte cittadini che testimoniano l'aumento delle criticità seguite all'introduzione della modalità con cui il Comune di Modena ha introdotto la modalità del 'porta a porta' in un numero sempre maggiore di quartieri della città. E' la situazione documentata con foto inviate direttamente da cittadini modenesi, dagli esponenti locali di Fratelli d'Italia. Dal referente cittadino Luca Negrini, al coordinatore provinciale Ferdinando Pulitanò al Consigliere comunale Elisa Rossini.Una contestazione di merito e di metodo: da un lato si critica la velocità nell'imposizione del nuovo metodo e dall'altro lo scarso confronto avuto con le realtà che vivono e lavorano nei quartieri. Un mancato confronto che non solo preliminarmente all'introduzione, ma anche nelle prime settimane.Cosa che non è successa in altre città paragonabili a Modena. 'Qui si è voluto imporre ideologicamente un meccanismo senza fare i conti con le esigenze dei cittadini e con le aree di applicazione. In centro storico temiamo che l'introduzione integrale del porta a porta possa causare dei problemi enormi. Il meccanismo del porta a porta non può essere imposto in maniera ideologica ma va calato con responsabilità e ascolto all'interno delle singole realtà. Questo non è stato fatto e continua a non essere fatto e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Non possiamo aspettare che il degrado e le criticità sfocino in una nuova emergenza rifiuti. Non siamo contrari alle nuove forme di raccolta ma chiediamo quel confronto che non c'è mai stato e soprattutto ora che le criticità sono emerse chiediamo all'amministrazione di affrontare il problema con un confronto aperto in consiglio'.



'Lo abbiamo chiesto con una mozione che impegnare la giunta anche a relazionare in Consiglio Comunale sulla prospettiva di introdurre anche la tariffa puntuale, perché lo ribadiamo noi vorremmo che i sacrifici chiesti ai cittadini si traducessero in vantaggi' - ha ribadito Elisa Rossini.







'Così come progettato e come sta per essere introdotto il sistema di raccolta dei rifiuti Porta a porta applicato a Modena non funziona e con l'introduzione in centro storico del sistema integrale aumenterà l'impatto negativo sul decoro del quartiere - affermano gli esponenti meloniani -. Chiediamo quindi al Comune di rivedere il piano di raccolta, l'eliminazione del porta a porta integrale in centro e la previsione di alcune aree di conferimento di prossimità. A questo vanno aggiunti maggiori passaggi degli operatori ecologici per la raccolta dei rifiuti e un ripensamento dei cassonetti della raccolta differenziata che giudichiamo troppo piccoli. Il comune smetta di restare barbicato nella sua torre d'avorio e ascolti i modenesi che anche nelle ultime settimane hanno firmato la nostra petizione mandando tante foto per mostrare quanto dove e come il sistema non funziona'.



'Le foto che modenesi di tutti i quartieri dove è stata introdotta la differenziata ci hanno mandato hanno tratteggiato uno spaccato di abbandono incontrollato di rifiuti non degno della nostra città - comentano i referenti Fdi -. Le cause sono quelle che avevamo preventivato nelle settimane scorse: cassonetti inadeguati e scarsa attenzione alle specificità del territorio fanno sì che la raccolta differenziata pensata dal Comune sia fallimentare. Il 21 novembre è stata depositato in Consiglio comunale una mozione con le nostre proposte per cercare di sollevare i cittadini dai disagi prevedendo isole ecologiche di prossimità e miglioramento dell'assistenza, in particolare per i nuclei familiari con figli, anziani, ammalati e disabili'