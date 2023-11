Riordino vertici Forza Italia: Castaldini coordinatore regionale Emili

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Inoltre, vista l’imminente stagione congressuale che richiederà un eccezionale impegno sul territorio, si è affidato all’attuale coordinatore provinciale di Bologna, Valentina Castaldini, in passato anche coordinatore della città di Bologna, il ruolo di coordinatore regionale dell’Emilia. Spiega l’onorevole Rosaria Tassinari: “Trovo giusta questa suddivisione delle funzioni proposta dal segretario nazionale e vicepremier Tajani per il bene di Forza Italia, che, con questa nuova organizzazione, si rafforza in vista anche degli impegni congressuali ed elettorali”.



“È per me un enorme piacere ricoprire il ruolo che mi è stato assegnato dal segretario nazionale Antonio Tajani, che ringrazio per la fiducia che ha riposto in me e nel mio lavoro portato avanti fin qui.' - affermato Valentina Castaldini, neo coordinatore regionale dell’Emilia, già consigliere regionale e capogruppo in Regione per Forza Italia: 'D’accordo e in collaborazione con Rosaria Tassinari, sarà per me importante guardare al futuro sia del territorio emiliano, sia agli amministratori, ai consiglieri e ai militanti di Forza Italia, convinta dei valori di un partito moderato, liberale e cristiano, credibile a livello locale, nazionale e non solo per un domani pieno di libertà e prosperità per il nostro territorio.” E conclude: “Sto già lavorando a un calendario di incontri sul territorio emiliano con tutti gli interlocutori del partito e con chi in questi anni ha già lavorato sul territorio”.