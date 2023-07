Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













È evidente che con questa mossa il Pd non potrà tagliare nulla su Carpi perché il dindaco Belleli è già sceso sul piede di guerra. Visto – ricorda Platis – che è riuscito a rompere in due il Partito Democratico su Aimag, scommetterei che accada lo stesso con la Sanità'.'Pochi giorni fa la Regione ha deciso di dare un termine, il 15 settembre, ad Ausl e Ctss per approvare il piano di riorganizzazione. In due mesi Bonaccini vorrebbe rivoluzionare la sanità... Il ché vuol dire che i dirigenti Ausl lavoreranno in agosto ed i sindaci, se va bene, riceveranno il progetto ad inizio settembre. In questo modo – spiega Platis – non ci sarà tempo per un confronto, figuriamoci per i confronti in consiglio comunale. Così approfittando del periodo estivo in cui l’opinione pubblica è distratta, faranno qualche taglio qua e là. Al di là dei tecnicismi la riforma prevede di aprire un ambulatorio per i codici bianchi nelle case della salute, negli osco, nei punti di primo intervento (Castelfranco) e negli ospedali senza Dea (Pavullo e Vignola). È evidente che questo crei il panico nei territori periferici. Senza dimenticare che Mirandola, Carpi e Sassuolo, seppur formalmente ospedali di livello “DEA 1” sono sotto tiro, perché tra medici a gettone e cooperative private nei PS la coperta è veramente corta' - ha concluso il Consigliere di Forza Italia.