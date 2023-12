Risarcimenti a metà e 80 milioni per la sicurezza fermi, danno e beffa per gli alluvionati: ora basta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In particolare, sulle 1731 domande presentate e al netto delle 121 respinte, sono 735 quelle ancora in attesa. In termini di rimborso, su 15.284.000 rimborsi previsti, sono 6.387.000 quell liquidati, ovvero il 41,8 del richiesto.



Per quanto riguarda le aziende, su 106 domande presentate, 7 sono state respinte, 88 sono quelle concesse e 11 in attesa. In quato caso su 2.405.000 euro previsti, ammontano a 1.346.266 i rimborsi liquidati, pari al 56% del richiesto.







'Chiediamo di sbloccare le procedure per avere il rimanente. Si tratta soprattutto di intoppi di carattere burocratico' - afferma Pino Casano.



Ben più ampia la responsabilità politica contestata nel merito dei soldi non spesi ma assolutamente necessari, per la messa in sicurezza. Si parla di 80 milioni di euro stanziati dal governo e dal dipartimento nazionale di Protezione Civile immediatamente dopo l'alluvione e che si troverebbero, in forma vincolata nei cassetti della Regione.



Non spesi. Che servirebbero per aumentare la sicurezza degli argini, dimostratisi estremamente fragile non solo per la rotta del 2020 ma per le almeno 4 rotte storiche che in un tratto di nemmeno due chilometri, si sono succedute. 'A questo si aggiunge un aspetto politicamente grave. Quando c'è stato il momento di accedere ai fondi PNRR per il dissesto idrogeologico la Regione Emilia Romagna aveva i cassetti vuoti di progetti necessari ad un buon stato di avanzamento per potere essere finanziati. Quindi non se ne è fatto nulla. Ed è così che per chissà quanto tempo dovremo ancora attendere sia sul nodo del fiume Secchia, adeguata solo alla gestione delle piene TR20, sia sull'asta del Panaro grazie alle casse di espansione adeguate alla gestione di piene TR50. interventi capaci quanto meno di migliorare il livello di sicurezza, e almeno tendere a quel livello TR200 su cui gli scenziati sono ormai concordo per definire il punto di equilibrio tra investimenti necessari per le opere e costi provocati dall'alluvioni derivate dall'inadeguatezza delle opere idrauliche. Chiediamo che questi foni vincolati vengano sbloccati' - conclude Platis.



Gi.