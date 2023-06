Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La Lega Provinciale condanna un atto vile ed inspiegabile, auspicando che i responsabili siano rapidamente individuati e che paghino sia in sede penale che le spese di ripristino. “Apprendiamo con preoccupazione la notizia del vile atto vandalico perpetrato al monumento in memoria del Beato Rolando Maria Rivi. Un gesto di sfregio, compiuto da vigliacchi che hanno scelto l’anonimato per coprire il loro disonore, rivolto verso una figura che, evidentemente, rappresenta un’imbarazzante macchia per una certa resistenza. L’auspicio – conclude la segreteria - è che possano essere individuati rapidamente e denunciati i responsabili, e che venga ripristinato quanto prima il memoriale”.