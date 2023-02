Ruby ter, Silvio Berlusconi assolto a Milano: 'Il fatto non sussiste'

Oltre a Silvio Berlusconi, le assoluzioni, sempre con la formula 'perchè il fatto non sussiste', hanno riguardato tra gli altri Karima el Mahroug e le 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore.'Ruby è stata tutta un'invenzione - ha detto Karima el Mahroug - il mio nome rimane Karima e ora è finito un incubo. Ho bisogno di tempo per assimilare - ha aggiunto - ma sono contenta perchè finalmente una parte di verità è venuta fuori'.'Non c'è amarezza, è il nostro sistema giudiziario, abbiamo lavorato con profonda convinzione e le prove dal nostro punto di vista ci hanno dato la convinzione, che rimane, che ci siano state le false testimonianze e la corruzione - ha detto il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ai cronisti dopo la sentenza del processo - Fateci prima leggere le motivazioni', ha spiegato a chi le ha chiesto se la Procura ricorrerà in appello.