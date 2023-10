Sacca, il sindaco: 'Vado alle assemblee dove ci sono persone perbene'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Al termine della serata una cittadina della Sacca impegnata nel controllo di vicinato riferisce al sindaco le problematiche del rione con 'spaccio di droga dalle scuole Marconi', del 'degrado generalizzato nonostante gli interventi edilizi' e della difficoltà a 'parlare con l'assessore Bosi o col sindaco su Facebook venendo bloccati solo per il fatto di esporre in modo razionale i problemi che ci sono', invitando il sindaco a 'venire in quartiere' a 'parlare con i cittadini visto che anche noi paghiamo le tasse'.E Muzzarelli prende la parola: 'Non ho problemi a venire, vorrei andare dove non mi offendono tutti i giorni. Vado alle assemblee dove ci sono delle persone perbene che non offendono. Alla Sacca mi sono sentito offeso e devo ancora disintossicarmi. Quella sera al pala roller non c'era un cittadino, c'erano decine di cittadini che offendevano regolarmente, che urlavano come dei matti e che offendevano regolarmente il sindaco.

Lo ricordo bene'. Il riferimento è alla serata del 9 marzo del 2022, quando alla polisportiva Sacca si ritrovano più di 300 cittadini all'incontro “La Sacca in trasformazione. Dopo l’emergenza Covid si parla di futuro e prospettive per il quartiere” voluto da Quartiere 2 e Amministrazione comunale per illustrare i progetti in corso. Serata difficile per l'amministrazione, tanto che finisce per catalizzarsi sul maxi polo logistico Conad, progetto edilizio che vede raccogliere la contestazione della Sacca di fronte a un intervento non condiviso coi cittadini.



Toni sempre più aspri al punto che il sindaco lascia l'incontro, e che lo stesso primo cittadino ricorda a distanza di un anno e mezzo, lunedì 9 ottobre: 'Devo ancora disintossicarmi da quella serata. Quando mi sono disintossicato dopo vengo', ricordando inoltre l'episodio avvenuto davanti alla scuola di via Anderlini quando 'c'era della gente davanti alla scuola di mia figlia che offendeva'. Un fatto che risale al volantinaggio contro il polo Conad, episodio che sfocerà poi con l'arresto di un residente del rione al termine di una colluttazione con gli agenti della polizia municipale. Incontro del 9 ottobre in cui si è parlato degli interventi di riqualificazione al parco XXII Aprile, del nuovo Centro per l’impiego ex Stallini, della ciclabile di via Nonantolana, e del Progetto Periferie per la riqualificazione urbana e la sicurezza della Periferia nord della città – fascia ferroviaria. Presenti la prefetta Alessandra Camporota, la direttrice generale del comune Valeria Meloncelli, il comandante della polizia locale Roberto Riva Cambrino, con la partecipazione di Alessandra Filippi, assessora all’Ambiente chiamata a parlare di raccolta differenziata.

Marco Amendola