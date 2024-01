Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Occorre ribadire che la libertà di parola e di iniziativa politica può essere limitata solo per la ricostituzione del Partito fascista. O Modena vive in un comune extraterritoriale? Forse una bella mostra sul Battaglione Azov, noto centro culturale di studi kantiani, sarebbe stata più gradita. Comunque l’uomo duro di Modena si è comportato come un qualsiasi quaquaraqua' - chiude Turci.