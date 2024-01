Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'E’ vero che il Governo ha autorizzato all’ultimo momento la proroga al 15 di marzo evitando ulteriori conseguenze negative con adempimenti consiliari da assolvere - ricorda il gruppo in una nota - ma di fatto San Prospero risulta l’unico Comune dell’Unione a non essere riuscito a rispettare le regole, mantenendo pertanto il suo standard negativo che ha caratterizzato questi cinque anni in cui si è quasi sempre arrivati lunghi costringendo le opposizioni a dover chiudere spesso gli occhi sul rispetto dei tempi di deposito degli atti e delle mancate convocazioni delle Commissioni di Bilancio proprio per la mancanza della documentazione. Speriamo di voltare pagina con il prossimo anno' - conclude il capogruppo Fontana.