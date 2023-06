Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Per Landini 'è da qui che dobbiamo partire e l'abbiamo detto al Governo, ben sapendo che non è solo questo esecutivo che ha tagliato perché negli ultimi vent'anni sono stati tagliati 40 miliardi alla sanità pubblica.Se si vuole cambiare, cominciamo invertendo la tendenza della spesa pubblica portandola al livello di Francia, Germania e degli altri Paesi europei, perché questi tagli colpiscono la parte più fragile del Paese: gli anziani, i non autosufficienti, la salute mentale, i consultori, la prevenzione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, al punto che sta aumentando il numero delle persone che si ammalano, infortunano e muoiono sui luoghi di lavoro'.E ieri a Roma c'era anche il presidente della Regione Bonaccini. 'Non sono giustificabili i tagli che il governo prevede: addirittura un punto di Pil sul fondo sanitario nazionale. Mercoledì scorso, ad un incontro presso il Ministero della Sanità, anche presidenti di regioni governate dal centrodestra han chiesto al ministro Schillaci di aumentare, da subito, le risorse per la sanità pubblica - afferma Bonaccini -. Tra tagli al fondo sanitario e carenza di personale è a rischio un sistema universalistico che dovrebbe garantire a chiunque, indipendentemente dal proprio reddito, lo stesso diritto alle cure e alla tutela della salute. Peraltro tutte le opposizioni sono concordi nel contrastare i tagli alla sanità pubblica. Si può dunque mettere assieme un fronte largo che, oltre ai partiti, sappia mobilitare operatori, professionisti, associazioni, cittadini. A difesa di una giusta causa'.