Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I' cittadini potranno quindi chiedere informazioni sulle proposte di legge e sui programmi del Movimento, anche rispetto alle imminenti scadenze elettorali e alle posizioni che il Movimento sta prendendo sull’inquietante deriva bellicista contro la Russia che i governi europei stanno assecondando, a partire da quello italiano, una deriva che va contrastata con l’unità di partiti e gruppi realmente consapevoli di quello che sta accadendo e determinati ad opporsi all’ inaccettabile avventurismo politico che le forze politiche di destra e di sinistra rischiano di far pagare a tutti i cittadini italiani - fa sapere il coordinamento emiliano di Indipendenza -. Dalle 17 in poi ci saranno interventi di diversi relatori sui temi in discussione, l’editore Adolfo Morganti, l’analista geopolitico Hanieh Tarkian, l’avvocato Isabella Albertini, il dott. Daniele Giovanardi e il consigliere comunale di Modena Beatrice De Maio'.L’ingresso è libero.