Per NurSind erano presenti Antonella Rodigliano, segretaria Regionale, Luca Fusaroli, segretario provinciale di Ravenna, Gino Piragine, segretario provinciale di Modena, Raffaele Ferioli, segretario provinciale di Ferrara, Renata Tommasi, segretaria provinciale di Piacenza, Natascia Cersosimo, segretaria provinciale di Reggio Emilia.'L’obiettivo: verificare e consolidare un rapporto di collaborazione già in corso da tempo e analizzare gli ambiti di futuri interventi con le problematiche e le istanze che necessitano attenzione nell’immediato. Si confermano i buoni rapporti e la proficua collaborazione tra Rete Civica e NurSind per il riconoscimento dell’importante contributo della professione e della insostituibilità della figura dell’infermiere e delle sue doti di umanità, vero e proprio ponte tra la sofferenza e la cura. La sanità è al centro della nostra politica – commenta il consigliere Mastacchi e confidiamo nel supporto di NurSind per il raggiungimento dei tanti obiettivi sul tappeto'.