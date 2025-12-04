Sanità Vignola: amministrazione, cittadini e Comitato civico si incontrano in commissione. Su automedica e PS i dubbi rimangono

La sera di martedì 2 dicembre, si è tenuta una seduta aperta all’intervento del pubblico presente della Commissione Consiliare Sanità del Comune di Vignola dedicata alla riorganizzazione del Sistema di emergenza-urgenza nel Distretto di Vignola, un appuntamento condiviso da maggioranza e minoranza e organizzato dal consigliere Francesco Orlando, presidente della Commissione. Un momento voluto per garantire trasparenza, approfondimento e partecipazione su un tema sensibile per i cittadini, non solo di Vignola, ma dell’intero Distretto sanitario. Hanno partecipato la sindaca di Vignola Emilia Muratori e la vicesindaca Anna Paragliola, assessora ai Servizi sociali e Sanità, la direttrice del Distretto sanitario Fabia Franchi, e Marcello Baraldi e Fabio Mora del servizio emergenza territoriale del 118 Ausl Modena. La Commissione ha rappresentato un momento qualificato di confronto con i professionisti di Ausl utile ad approfondire dati tecnici relativi alla riorganizzazione in corso. Un lavoro che ha consentito di superare semplificazioni e informazioni frammentate, restituendo un quadro aggiornato e fondato sulle competenze e le professionalità di coloro che hanno contribuito alla programmazione della riorganizzazione.Il presidente della Commissione Sanità Francesco Orlando esprime soddisfazione per l’esito dell’incontro: “La Commissione aperta ha dimostrato di essere uno strumento utile per verificare e monitorare la qualità dei servizi sanitari nel nostro territorio.Continueremo questo lavoro in modo costante, con la determinazione ad assicurare ai cittadini risposte certe e sempre più efficaci”.La sindaca di Vignola Emilia Muratori evidenzia il valore del metodo seguito: “Un confronto aperto, partecipato e basato su dati e contributi tecnici permette alla politica, di maggioranza e di minoranza, di svolgere al meglio il proprio ruolo. La Commissione non si esaurisce con l’appuntamento di martedì sera, ma diventa un luogo permanente di monitoraggio e dialogo istituzionale sulla rete dell’emergenza-urgenza e sull’intero sistema dei servizi territoriali”.In tale direzione, è stata avanzata anche la proposta di programmare incontri di confronto con il Comitato per la Salute dell’Unione Terre di Castelli, per favorire un coinvolgimento costruttivo della comunità, l’ascolto delle esigenze del territorio e la condivisione delle informazioni in modo chiaro e verificabile. La salute delle persone resta la priorità: la Commissione continuerà a essere uno spazio attivo e trasparente di verifica, valutazione e partecipazione.