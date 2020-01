Sanita. Righini: 'Fallito il modello centralista, tagli in provincia'

'Bonaccini in 5 anni ha chiuso reparti e tolto posti letto e Borgonzoni intende ripristinarli. Bonaccini ha chiuso il punto nascita di Pavullo e Borgonzoni intende riaprirlo, perchè si può e deve fare. Bonaccini ha allungato i tempi di attesa, anche per prestazioni essenziali, confermando lui stesso che quello dei tempi di attesa è un problema, mentre Borgonzoni vuole estendere l'orario per ridurli'





I dati confermano che il modello Hub and Spoke teorizzato e realizzato attraverso i Pal in provincia di Modena ha creato forti squilibri territoriali, obbligando residenti nei comuni della provincia a spostamenti spesso insostenibili fisicamente ed economicamente, su strade pericolose e disastrate, anche per una sola visita. Questi sono i temi sui quali vorremmo confrontarci serenamente con il presidente Bonaccini. Con la consapevolezza che sul fronte sanitario tante cose sono state fatte, che hanno creato eccellenze, ma spesso a scapito di servizi territoriali e periferici fondamentali, ridotti o cancellati. Che oggi fanno vacillare la funzione sociale dell'intero sistema.

Basta pensare al distretto di Castelfranco in cui vivo e lavoro. Un distretto sanitario da 70.000 abitanti compreso nell'Unione dei Comuni del Sorbara che negli anni ha perso il suo ospedale, il suo pronto soccorso, trasformato di fatto in ambulatorio, senza quei servizi di base trasferiti a Modena e che obbligano a lunghe code anche in strada, a causa di una rete viaria rimasta ferma ai tempi dei romani. Fino a che Bonaccini parlerà per slogan continuando ad affermare che va tutto bene e che è tutto perfetto e che in Italia c'è di peggio, è chiaro che l'unica alternativa sarà cambiare rotta il 26 gennaio. Per uno sviluppo sostenibile, non soltanto sui temi ambientali ma anche della sanità'



Righini Rosanna candidata Capolista Lista Borgonzoni Presidente