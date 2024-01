Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A parlare è il segretario provinciale di “Popolo e libertà”, Bruno Rinaldi.'Tutti gli operatori commerciali della piazza non possono che prendere atto che di loro ci si ricorda solo ad intermittenza - continua Rinaldi - Perché tra divieti, dimenticanze e criminalità la vita economica è sempre più dura, eppure costoro pagano le tasse comunali come quelli di via Emilia, della Pomposa. Che si intende fare allora? Piazze di serie A e di serie B, io mi chiedo se anche Modenamoremio (che non ha responsabilità diretta) attraverso il nuovo corso di Angelo Giovannini intenda prendere a cuore questa situazione facendosi parte diligente verso l'amministrazione'.'Sarebbe forse opportuna una tavola di discussione tra esercenti della piazza, Modenamoremio e ufficio commercio del Comune. La piazza Calimero potrebbe essere e diventare un cigno, ciò che in ultima analisi mi chiedo è: lo si vuole davvero? Almeno non la si dimentichi in occasione del prossimo San Geminiano. Si faccia almeno vedere la buona volontà organizzando già da ora tutto ciò che serve per convogliare gente in quella parte del centro' - chiude Rinaldi.