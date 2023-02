Sassuolo aderisce alla rottamazione delle cartelle

'C'è la volontà di questa amministrazione di accettare la scelta del legislatore, che va nella direzione di consentire, anche per i crediti contenuti in cartelle esattoriali di importo inferiore ai mille euro la cancellazione delle sole sanzioni ed interessi'. Così il sindaco di Sassuoloha affermato a chiare lettere, nella seduta del Consiglio Comunale di Sassuollo in risposta ad una interrogazione presentata dal consigliere comunale di Forza Italia Claudia Severi, di accettare e applicare la mini-rottamazione delle cartelle, ovvero riguardante la parte delle more e degli interessi per mancato pagamento, previsto dal governo. Per aderire bastava non mandare alcun documento consiliare in quanto la norma prevedeva un atto da fare approvare solo in caso di diniego, da parte del comune, rispetto alla possibiltà di rottamazione prevista. E così non è stato'Una decisione - prosegue il Sindaco di Sassuolo - dovuta proprio alla volontà di mettere questi soggetti sullo stesso piano di quelli che hanno crediti superiori a tale importo, ma inferiore a 5 mila, per i quali la legge ha previsto lo stesso trattamento, ovvero la cancellazione di sanzioni e interessi, senza che il Comune possa decidere diversamente. Per quanto riguarda infine la ripercussione dello stralcio delle mini cartelle sul bilancio comunale, essa è pari a zero. Ciò in quanto trattasi di crediti di annualità molto vecchie per i quali si è provveduto già da molto tempo al suo prudente stralcio dal bilancio comunale”.'Avevamo auspicato e chiesto che l’Amministrazione Comunale di Sassiolo aderisse alla rottamazione parziale delle cartelle prevista dalla legge di bilancio del governo. E lo avevo chiesto con una interrogazione alla giunta.

La risposta arrivata ieri sera ed è quella auspicata. Nell’ultima seduta utile del Consiglio Comunale per potere approvare l’eventuale diniego alla rottamazione, il sindaco ha affermato con soddisfazione l'adesione, fornendo così la possibilità ai cittadini sassolesi di usufruire di questa opportunità non concessa in tanti altri comuni della provincia a guida PD. Ciò non significa sanare debiti o favorire chi non paga, ma creare le condizioni per risolvere situazioni in sospeso in molti casi da anni, riguardanti crediti della pubblica amministrazione per la maggior parte già di fatto inesigibili o comunque di bassa entità. La scelta dell’Amministrazione Comunale di Sassuolo tutela gli interessi dell'ente e contribuisce a migliorare il rapporto tra contribuenti e fisco. E di questo siamo soddisfatti, sia come cittadini sia come forza di maggioranza”